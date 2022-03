Carnaval Serres-Sainte-Marie, 19 mars 2022, Serres-Sainte-Marie. Carnaval Serres-Sainte-Marie

Serres-Sainte-Marie, 14 EUR. Départ du défilé dans le village. Soyez prêts à ouvrir vos portes pour la pesée de la tomme de fromage (à gagner!).

19h à la salle des convivialités, repas servi. Au menu : Apéritif – Paëlla – Fromage – Tarte aux pommes – pain, café et vin compris.

+33 5 59 83 36 23

Serres-Sainte-Marie

