Carnaval Seignosse, 5 mars 2022, Seignosse.

Carnaval Seignosse

2022-03-05 16:00:00 – 2022-03-05

Seignosse Landes

Le carnaval de Seignosse s’installe au Pôle sportif et culturel Maurice Ravailhe le samedi 5 mars.

Venez profiter d’un après-midi festif et d’une soirée animée ! De quoi danser, se désaltérer et enfin se régaler, tout pour passer une bonne soirée.

À vos costumes !

Au programme :

– 16h DÉFILÉ : rdv à 15h30 devant la bibliothèque.

– 18h SOIREE : organisée par l’association des parents d’élèves

+33 5 58 49 89 89

Seignosse

dernière mise à jour : 2022-02-10 par