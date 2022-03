Carnaval Scie, Saâne et Caux – Folie Médiévale Val-de-Scie, 26 mars 2022, Val-de-Scie.

Carnaval Scie, Saâne et Caux – Folie Médiévale Val-de-Scie

2022-03-26 16:00:00 – 2022-03-26 18:00:00

Val-de-Scie Seine-Maritime

Le carnaval Scie Saane et Caux est de retour après 3 ans d’absence!!

Rejoignez-nous pour célébrer le retour du printemps et des jours meilleurs dans un esprit “FOLIE MEDIEVALE”!

RDV à 16h sur la place de la gare d’Auffay pour le départ du défilé festif avec

-la compagnie FILEMUSE

-la compagnie du SERPENT à PLUMES

-la BATUCADA du conservatoire de Dieppe

-l’atelier CIRQUE des Enfants de la Source et ses ECHASSIER.E.S

-le Chœur de femmes “Sources d’elles”

-Les associations partenaires et leurs mascottes

-Certaines écoles du secteur

et d’autres surprises…

enfantsdelasource@live.fr +33 6 71 87 35 48

Val-de-Scie

