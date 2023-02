Carnaval Sauveterre-de-Guyenne, 25 février 2023, Sauveterre-de-Guyenne Sauveterre-de-Guyenne.

Carnaval

Place de la République Sauveterre-de-Guyenne Gironde

2023-02-25 16:00:00 – 2023-02-25 20:00:00

Sauveterre-de-Guyenne

Gironde

Sauveterre-de-Guyenne

EUR Enfilez vos plus beaux déguisements et venez défiler dans les rues de Sauveterre ! Après la déambulation, de nombreuses activités culturelles sont prévues : jeux, procès de M. Carnaval, concerts, représentations de danse contemporaine etc. Et pour clôturer l’après-midi festif, un apéritif est offert à 18h30 en salle Simone Veil. Départ du défilé à 14h, place de la République puis déambulation dans la bastide et animations salle Simone Veil à partir de 18h.

FCPE Sauveterre

