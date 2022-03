Carnaval Sausset-les-Pins, 26 mars 2022, Sausset-les-Pins. Carnaval Service des Sports 31 Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins

2022-03-26 14:30:00 14:30:00 – 2022-03-26 17:00:00 17:00:00 Service des Sports 31 Avenue Pierre Matraja

Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône Pour le grand défilé en musique dans les rues du village, afin de brûler Caramantran, goûter à 16h30 offert par la municipalité. Rendez-vous à 14h30 au Gymnase Alain Calmat. sports@saussetlespins.fr +33 4 42 44 67 02 Pour le grand défilé en musique dans les rues du village, afin de brûler Caramantran, goûter à 16h30 offert par la municipalité. Service des Sports 31 Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Sausset-les-Pins Autres Lieu Sausset-les-Pins Adresse Service des Sports 31 Avenue Pierre Matraja Ville Sausset-les-Pins lieuville Service des Sports 31 Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins Departement Bouches-du-Rhône

Carnaval Sausset-les-Pins 2022-03-26 was last modified: by Carnaval Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins 26 mars 2022 Bouches-du-Rhône Sausset-les-Pins

Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône