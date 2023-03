Carnaval Santeau Santeau Catégories d’Évènement: Loiret

Carnaval, 4 mars 2023, Santeau Santeau. Carnaval Place de la Mairie Santeau Loiret

2023-03-04 – 2023-03-04 Santeau

Loiret Santeau L’association SEME organise le carnaval avec la participation des écoles d’Escrennes, de Mareau et de Santeau. Le départ se fait à la place de la mairie et le défilé aura lieu dans les rues de la Brosse. Monsieur Carnaval sera présent. Le tirage de la tombola aura lieu. Retrouvez la fanfare de Saint Lyé ainsi qu’une buvette et vente de goûters sur place.

Ils vous attendent nombreux et déguisés ! seme.asso@gmail.com ©Association SEME

