Carnaval – Samedi 2 avril Saint-Jory Saint-Jory Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Saint-Jory

Carnaval – Samedi 2 avril Saint-Jory, 2 avril 2022, Saint-Jory. Carnaval – Samedi 2 avril

Saint-Jory, le samedi 2 avril à 15:00

**Au programme :** **- 15h** Rendez-vous pour tous « petits et grands » devant le foyer rural ! Venez seul, en famille, entre amis déguisé ou non sur le thème du carnaval « Embarquement immédiat ! » **- 15h à 15h45** « les préparatifs pour le voyage ! » Stand maquillage « Si vous vous faisiez maquiller ? » avec les animateurs de St Jory Stand création de chapeaux fous « Faites-vous créer votre chapeau de voyage ! » avec Evelyne de l’association Atout kouleur Démonstration de danse Country avec l’association J’Line Danse Country **- 15h45** Départ du défilé « Attention au départ !» Sambacademia Surprises ! **- 17h** Arrivée du défilé au gymnase Gourmandises offertes pour petits et grands et la suite des festivités… Photomaton ! photo souvenir ! Show capoeira accompagné par la Batucada **- 18h** fin du carnaval

Renseignements

Le traditionnel défilé de chars pour fêter le Carnaval reprend cette année samedi 2 avril sur le thème “Partons en voyage”. Saint-Jory Saint-Jory Saint-Jory Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T15:00:00 2022-04-02T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Saint-Jory Autres Lieu Saint-Jory Adresse Saint-Jory Ville Saint-Jory lieuville Saint-Jory Saint-Jory Departement Haute-Garonne

Carnaval – Samedi 2 avril Saint-Jory 2022-04-02 was last modified: by Carnaval – Samedi 2 avril Saint-Jory Saint-Jory 2 avril 2022 Saint-Jory Saint-Jory Saint-Jory

Saint-Jory Haute-Garonne