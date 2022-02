Carnaval – Samedi 12 mars Place Las Fonsès Villeneuve-Tolosane Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Villeneuve-Tolosane

Carnaval – Samedi 12 mars Place Las Fonsès, 12 mars 2022, Villeneuve-Tolosane. Carnaval – Samedi 12 mars

Place Las Fonsès, le samedi 12 mars à 16:00

Le carnaval continue ou plutôt revient, nous l’espérons, dans sa forme festive et déambulatoire et s’il est une manifestation où le masque est de tradition, nous n’allons pas nous priver de lui faire un sort. Tout sourire pour tout le monde et écouvillons colorés pour animer ce défilé. L’occasion de brûler en fanfare ce mauvais « corona » et tous ses invariants. La batucada Da Tookba viendra animer le défilé mené par M. Carnaval ! Créez chez vous un masque spécial carnaval ! Grâce au tutoriel réalisé par Nhi-mui Von, artiste plasticienne, professeur d’art plastique aux Ateliers d’art de la mairie de Villeneuve-Tolosane.

Masque obligatoire
Place Las Fonsès
Rue Saint-Aubin 31270 Villeneuve-Tolosane

2022-03-12T16:00:00 2022-03-12T18:00:00

