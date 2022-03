CARNAVAL SALVETOIS La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout Catégories d’évènement: Hérault

La Salvetat-sur-Agout

CARNAVAL SALVETOIS La Salvetat-sur-Agout, 19 mars 2022, La Salvetat-sur-Agout. CARNAVAL SALVETOIS La Salvetat-sur-Agout

2022-03-19 15:00:00 – 2022-03-19

Venez fêter le traditionnel carnaval salvetois qui marque la fin de l'hiver et le début du printemps, en suivant les chars des associations et Lo Drac, animal totémique de La Salvetat, à travers les rues du village. Au programme: chari-vari musical avec Lo Drac et les Fadas de Pézenas, goûter, bonbons et confetti offerts. RDV à 15h sur l'esplanade des Troubadours.

