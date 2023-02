Carnaval Salle des fêtes Sarriac-Bigorre OT du Pays du Val d'Adour, CDT65 Sarriac-Bigorre Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Hautes-Pyrénées Sarriac-Bigorre Et oui le Carnaval est de retour ! Rejoignez-nous pour un après-midi conviavial sous le soleil espérons-le !

➡️ 13h30 : rendez-vous à la salle des fêtes

➡️ 14h : départ pour un tour dans le village.

Au retour du défilé, un goûter vous seras servis par le Comité des fêtes!!

Préparez vos plus beaux déguisements . Gratuit, ouvert à tous petits et grands, du village ou non !

