Carnaval Sainte-Bazeille Sainte-Bazeille Sainte-Bazeille
Carnaval Sainte-Bazeille, 24 février 2023, Sainte-Bazeille Sainte-Bazeille.
Carnaval
Au Bourg Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne
2023-02-24 – 2023-02-24
Sainte-Bazeille
Lot-et-Garonne
Sainte-Bazeille
EUR 6 6 Carnaval organisé par l’Aape.
– Défilé à 13h30.
– 19h à 22h apéritif dinatoire – Karaoké (Sur réservation).
Programme à télécharger !
Carnaval organisé par l’Aape – Défilé à 13h30 – 19h à 22h apéritif dinatoire – Karaoké (Sur réservation).
Ville de Sainte-Bazeille
Aape de Sainte-Bazeille
Sainte-Bazeille
dernière mise à jour : 2023-01-27 par