Carnaval Sainte-Bazeille, 24 février 2023, Sainte-Bazeille Sainte-Bazeille.

Carnaval

Au Bourg Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne  
2023-02-24 – 2023-02-24

Sainte-Bazeille
Lot-et-Garonne

Sainte-Bazeille

EUR 6 6   Carnaval organisé par l’Aape.
– Défilé à 13h30.
– 19h à 22h apéritif dinatoire – Karaoké (Sur réservation).
Programme à télécharger !

Carnaval organisé par l’Aape – Défilé à 13h30 – 19h à 22h apéritif dinatoire – Karaoké (Sur réservation).

Ville de Sainte-Bazeille

Aape de Sainte-Bazeille
Sainte-Bazeille
dernière mise à jour : 2023-01-27 par