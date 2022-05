Carnaval Saint-Victurnien Saint-Victurnien, 22 mai 2022, Saint-VicturnienSaint-Victurnien. Carnaval Saint-Victurnien Saint-Victurnien

Saint-Victurnien Haute-Vienne Saint-Victurnien Haute-Vienne Saint-Victurnien A 14h30. Gratuit. Ouvert à tous. Départ de salle Vienne. Défilé dans les rues de Saint-Victurnien animé par la Batucadonf et Charlie Toon le sculpteur de ballons sur triporteur.

Concours du plus beau vélo, belle trottinette ou tout objets non motorisés à roulettes, batailles de confettis, buvette et confiseries…

