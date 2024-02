Carnaval Rue Lamarque Saint-Sever, samedi 16 mars 2024.

Carnaval Rue Lamarque Saint-Sever Landes

Carnaval sur le thème » Disco 70 » aux Jacobins.

Le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes a le plaisir de vous proposer le programme du Carnaval sur le thème » Disco 70 » aux Jacobins.

14h30 défilé en musique avec la banda Los Alegres

15h15 spectacle gratuit « Les contes de mère nature » par la compagnie du miel noir.

16 h 30 Goûter offert aux enfants par la municipalité et préparé par l’association Clin d’Oeil et les Mamours

16h45 jugement de Mr Carnaval par le CMEJ suivi par l’embrasement.

19h Soirée repas Karaoké par la chorale Arc en scène ( salade psychédélique, roodstock au pavot (rougail saucisse), choc éclair) 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:30:00

fin : 2024-03-16

Rue Lamarque Aux Jacobins

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine communication@saintsever.fr

L’événement Carnaval Saint-Sever a été mis à jour le 2024-02-26 par Landes Chalosse