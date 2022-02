Carnaval Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

Saint-Sever

Carnaval Saint-Sever, 12 mars 2022, Saint-Sever. Carnaval Rue Lamarque Aux Jacobins Saint-Sever

2022-03-12 15:00:00 – 2022-03-12 Rue Lamarque Aux Jacobins

Saint-Sever Landes Le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes a le plaisir de vous proposer le programme du Carnaval sur le thème “BD Manga” aux Jacobins.

15 h : défilé. Parcours : départ au cloître des Jacobins, rue Antonin Cloche, rue du Général Lamarque, place de Verdun, rue des Arceaux, place du Tour du Sol, place Léon Dufour, rue Durrieu, rue Antonin Cloche.

15 h 30 : spectacle gratuit. “Bête Beurk” – Une folle création du monde ! Quand un conteur «tout Terrain» et un «fou» musicien se rencontrent, naît forcément une histoire «allumée» Rock-Poético­-Humorico-Humaniste… Assaisonnée à la dynamite pour tous les publics !

16 h 30 : jugement de M. Carnaval.

Rue Lamarque Aux Jacobins Saint-Sever

