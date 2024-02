Carnaval Place Jean Rameau Saint-Martin-de-Seignanx, samedi 24 février 2024.

À vos costumes et artifices ! Cette année, le carnaval de saint-Martin de Seignanx sera placé sous la thématique des Jeux olympiques !

Saint-Martin en fêtes vous propose une série d’animations pour petits et grands à la hauteur de l’évènement, avec au programme

10 h Place Jean Rameau

Char des pitchouns, cirque avec Arti’Cirk, ateliers récréatifs par Grenadine et Crayonnade

11 h Jugement de San Pansar

Vente de crêpes et gâteaux sur place par les Gazelles du Seignanx.

1 4 h 30 Salle Camiade

Spectacle Clown Crocus tatouages, coloriages, musique et élection du plus beau déguisement par l’Association des Parents d’élèves.

Buvette, crêpes et gâteaux sur place par l’APE.

20 h Salle Camiade Soirée irlandaise par l’ASSM

Buvette et petite restauration sur place

Venez nombreux ! EUR.

Place Jean Rameau Avenue de Barrère

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine

