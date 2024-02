Carnaval Saint-Martial-d’Artenset, samedi 23 mars 2024.

Carnaval à partir de 17h30 18h Jugement de Pétassou et mise en feu- 19h atelier sculpture sur ballon- 20h spectacle de feu repas traiteur enfant ou adulte soirée dansante costumée adultes et enfant, atelier maquillage, buvette et dessert sur place 07 82 46 62 37 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 17:30:00

fin : 2024-03-23

Salle des Fêtes

Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

