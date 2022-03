Carnaval Saint-Loup-des-Chaumes Saint-Loup-des-Chaumes Catégories d’évènement: Cher

Saint-Loup-des-Chaumes Cher Saint-Loup-des-Chaumes Rendez-vous le samedi 5 mars 2022 à partir de 15H Cour de l’ancienne école à Saint Loup Une occasion pour enfiler un costume de super-héros ou d’un personnage qui vous tiens à cœur, rejoignez le cortège et participez au traditionnel brulage de Monsieur Carnaval.

L’association sports et loisirs organise un lâcher de ballons et une tombola à cette occasion. Goûter offert +33 6 17 28 63 57 https://www.facebook.com/sportsetloisirsstloup Rendez-vous le samedi 5 mars 2022 à partir de 15H Cour de l’ancienne école à Saint Loup sport et loisir st loup

