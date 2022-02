Carnaval Saint-Lary-Soulan, 1 mars 2022, Saint-Lary-Soulan. Carnaval Saint-Lary-Soulan

2022-03-01 – 2022-03-01

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées À partir de 17h : Embarquez avec Anthony pour la Boum des kids ….. concours du meilleur déguisement

P Place de l’Office de Tourisme ¤ gratuit

À partir de 18h défilé de Monsieur carnaval dans les rues du village, à la fin du défilé Monsieur Carnaval sera jugé et brulé dans la cour de l’école (place de l’OT).

Distribution de bonbons à tous les enfants. Saint-Lary-Soulan

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Autres Lieu Saint-Lary-Soulan Adresse Ville Saint-Lary-Soulan lieuville Saint-Lary-Soulan Departement Hautes-Pyrénées

Carnaval Saint-Lary-Soulan 2022-03-01 was last modified: by Carnaval Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan 1 mars 2022 Hautes-Pyrénées Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées