CARNAVAL Saint-Étienne-Vallée-Française, samedi 30 mars 2024.

Venez nombreux et déguisé au carnaval organisé par l’APE et le foyer rural Le Ginestel ! Au programme : des ateliers, cortège autour du village, goûter. …

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 15:00:00

fin : 2024-03-30

Salle polyvalente

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie foyer.rural.leginestel48330@gmail.com

