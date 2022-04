Carnaval Saint-Étienne-du-Grès, 30 avril 2022, Saint-Étienne-du-Grès.

Carnaval Saint-Étienne-du-Grès

2022-04-30 15:00:00 – 2022-04-30

Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône Saint-Étienne-du-Grès

Samedi 30 avril, pour la première fois, le village organise son carnaval dans les règles de l’art sur le thème des quatre saisons.

On compte sur la participation de tous, enfants et adultes, pour venir costumés sur ce thème là : fleur, abeille, arbres, champion, fleur, arc en ciel… les idée ne manqueront pas !



Il se déroulera en deux temps

• LE DÉFILÉ CARNAVALESQUE

Grâce à la participation très active des associations, quatre remorques prêtées par des agriculteurs vont défiler à partir de 15h dans le village précédant Caramentran, jusqu’aux arènes où il sera jugé à partir de 16h30 pour tous les méfaits de l’année. Les plus beaux déguisements seront récompensés !



• LA SOIRÉE CONVIVIALE

un peu de repos puis rendez-vous à 19h sur le parking de la salle Pierre Emmanuel pour une soirée foodtrucks animée par “L’art’monie en scène” avant un feu d’artifices en musique tiré à 22h de la place du marché.

De quoi passer du bon temps !

saint-etienne-du-gres.mairie@wanadoo.fr +33 4 90 49 16 46 http://www.saintetiennedugres.com/

Saint-Étienne-du-Grès

