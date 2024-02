Carnaval Saint-Cricq-du-Gave, samedi 17 février 2024.

Le comité des fêtes de Saint Cricq du Gave organise un carnaval, le samedi 17 février. Au programme: jeux et course de trottinettes (à amener avec le casque), ensuite soirée basque à partir de 19h. Soirée animée jusqu’au bout de la nuit !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 17:00:00

fin : 2024-02-17

Salle des fêtes

Saint-Cricq-du-Gave 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Carnaval Saint-Cricq-du-Gave a été mis à jour le 2024-02-07 par OT Pays d’Orthe et Arrigans