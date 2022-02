CARNAVAL Saint-Cosme-en-Vairais Saint-Cosme-en-Vairais Catégories d’évènement: Saint-Cosme-en-Vairais

Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe Saint-Cosme-en-Vairais Rendez vous à 14h place des promenades pour un défilé dans les rues où seront présentés 2 nouveaux chars.

Ce défilé sera animé par la fanfare de Mortagne « les Boudingues » et la fanfare du lycée de Bellevue du Mans.

Le défilé nous emmènera à l’espace nature Verno Vici pour la crémation de Monsieur Carnaval.

