CARNAVAL Saint-Cosme-en-Vairais, dimanche 10 mars 2024.

Les Masqués du Vairais vous invite à fêter Carnaval à Saint Cosme-en-Vairais !

On espère que tu t’es bien échauffé.e.s pour cette édition !

On se donne rendez-vous le DIMACHE 10 MARS à St Cosme en Vairais pour une après-midi musclée !

Cette année, les Jeux Olympiques sont à l’honneur ! Alors prends ton plus maillot, tes meilleurs potes (ou tes voisins!) et viens profiter de ton dimanche comme il se doit !

Au programme

Stand maquillage

Olympiades

Buvette

Grand défilé

Crémation Monsieur Carnaval

Fanfares

Où et quand

Saint Cosme en Vairais (72)

⏱️14h, le dimanche 10 mars

Petits gabarits et grands costauds, on a hâte de vous voir ! .

Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire carnavalduvairais@gmail.com

