Carnaval Saint-Bertrand-de-Comminges, 6 mars 2022, Saint-Bertrand-de-Comminges. Carnaval à la salle des fêtes SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges

2022-03-06 – 2022-03-06 à la salle des fêtes SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES

Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne Saint-Bertrand-de-Comminges Venez défiler, sortez vos déguisements et rdv dans les rues de Saint-Bertrand-de-Comminges et assistez à l’embrasement de M. Carnaval ! Suivra un goûter partagé où boissons et gourmandises seront les bienvenues. Un petit concours du plus beau déguisement sera organisé pour les enfants.

Alors, arlequins, clowns? princesses, sorcières… à vos déguisements ! Organisé par La Ronde Pyrénéenne. +33 6 74 84 26 93 à la salle des fêtes SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Saint-Bertrand-de-Comminges Autres Lieu Saint-Bertrand-de-Comminges Adresse à la salle des fêtes SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Ville Saint-Bertrand-de-Comminges lieuville à la salle des fêtes SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges Departement Haute-Garonne

