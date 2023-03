Carnaval Saint-Bauzille-de-Putois Catégories d’Évènement: Hérault

Saint-Bauzille-de-Putois

Carnaval, 11 mars 2023, Saint-Bauzille-de-Putois

2023-03-11

Hérault Départ à 15h du fond du village.

Au programme : Animation par la Banda Bonhomme, Aubade par l’association Les Fleurs de Lys, spectacle par la Voute offert par l’OMSC, goûter des enfants, spectacle dans la salle polyvalente offert par le Foyer Rural.

Stand de maquillage sur le marché, inscription auprès de l’Aire de Famille

au 06 65 11 94 95. Petits et grands sont invités au Carnaval de Saint Bauzille de Putois !

Rendez-vous le samedi 11 mars 2023.

