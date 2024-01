CARNAVAL Roussy-le-Village, samedi 17 février 2024.

CARNAVAL Roussy-le-Village Moselle

Samedi

Sortez vos plus beaux costumes et les confettis pour le carnaval !

Passez un moment chaleureux et convivial lors de cet après-midi qui s’annonce haut en couleurs.

Organisé par l’APE Roussy Dodenom. DJ, maquilleuses et restauration seront aussi de la partie.Tout public

0 EUR.

Rue Neuve

Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est ape.roussy.dodenom@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 15:00:00

fin : 2024-02-17



L’événement CARNAVAL Roussy-le-Village a été mis à jour le 2024-01-23 par OT CATTENOM ET ENVIRONS