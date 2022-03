Carnaval Rousset Rousset Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Rousset

Carnaval Rousset, 2 avril 2022, Rousset. Carnaval Départ devant l’école Albert Jouly Avenue de la Tuilière Rousset

2022-04-02 14:30:00 14:30:00 – 2022-04-02 17:00:00 17:00:00 Départ devant l’école Albert Jouly Avenue de la Tuilière

Rousset Bouches-du-Rhône Le défilé sera rythmé par la traditionnelle bataille de confettis ! Rendez-vous à 14h30 devant l’école Albert Jouly pour participer au carnaval de Rousset. Départ du cortège à 15h. +33 4 42 29 82 54 http://www.rousset-fr.com/ Le défilé sera rythmé par la traditionnelle bataille de confettis ! Départ devant l’école Albert Jouly Avenue de la Tuilière Rousset

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Rousset Autres Lieu Rousset Adresse Départ devant l’école Albert Jouly Avenue de la Tuilière Ville Rousset lieuville Départ devant l’école Albert Jouly Avenue de la Tuilière Rousset Departement Bouches-du-Rhône

Rousset Rousset Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rousset/

Carnaval Rousset 2022-04-02 was last modified: by Carnaval Rousset Rousset 2 avril 2022 Bouches-du-Rhône Rousset

Rousset Bouches-du-Rhône