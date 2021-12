CARNAVAL « ROULE TA COMMUNE » Chemillé-en-Anjou, 23 avril 2022, Chemillé-en-Anjou.

CARNAVAL « ROULE TA COMMUNE » Place des Perrochères CHEMILLE Chemillé-en-Anjou

2022-04-23 14:30:00 – 2022-04-23 Place des Perrochères CHEMILLE

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

L’heure est à la fête ! Le collectif Carnaval vous invite à participer à la deuxième édition du carnaval de Chemillé-en-Anjou sur le thème « Roule ta commune ! ». Une occasion de sortir vos plus belles montures, vos plus beaux costumes et accessoires. Le défilé parcourra les rues de Chemillé et se terminera par une mini fête foraine sur la place du Château, avec manèges, gourmandises et jeux pour tous. Le collectif vous attend nombreux et motivés pour faire la fête.

Rendez-vous place des Perrochères à 14h30 !

2ème édition du grand carnaval de Chemillé-en-Anjou !

culture@chemille-en-anjou.fr

