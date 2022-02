Carnaval revendi’festif à Verdun pour une société plus juste, plus belle, plus solidaire ! Verdun quai de Londres, 12 mars 2022, Verdun.

Carnaval revendi’festif à Verdun pour une société plus juste, plus belle, plus solidaire !

Verdun quai de Londres, le samedi 12 mars à 10:00

Parce qu’on en a marre des bobards et des racistes en costard !! —————————————————————- **parce qu’on a ENVIE d’une societe** **plus juste, plus belle, plus solidaire !** **on vous invite à notre manif d’enfer!!!** Notre objectif est d’apporter un peu de bonne humeur dans la morosité ambiante tout en dénonçant la manipulation du langage par nos “chèr.es” dirigeant.es. On en peut plus de les entendre travestir la réalité pour faire passer les pilules au grand public: la destruction des services publics, la privatisation des biens communs, l’expansion du nucléaire, le pass de la liberté…sans oublier l’insupportable omniprésence des discours facho decomplexés dans les médias…et il n y a pas que l’extrême droite qui se lâche, c est le grand carnaval des racistes, sexistes, islamophobes, xénophobes dans les émissions grand public…RAS LE BOL! Alors nous aussi on va se déguiser ! Dans un grand bordel qu’on espère joyeux, musical et festif, nous proposons de joyeusement revendiquer une société plus juste, plus belle, plus solidaire! Parceque plus on est de fou.lle.s et plus on rit (et qu’on a besoin d’être très nombreux.ses pour nous faire entendre) on vous encourage à venir et à ramener vos potes, vos familles et vos camarades déguisé.es (ou pas) comme ils/elles ont envie… C est un évènement plutôt destiné à toucher les meusien.nes (et on en profitera pour les alerter sur ce qui se passe aussi ici en Meuse) mais pas seulement! On accueillera tout le monde de partout, et de nulle part, avec un grand plaisir !! Au programme: * dès 10h: déjà prévu stand fabrication de masques, crepes, cafe, stand Solidaires=> dis nous vite si tu/vous es/seriez intéressé.es pour en tenir un sur ta lutte, ton asso ou autre * dès 14h:le carnaval revendi’festif qui va égayer les rues de Verdun sur un parcours de 4 km en boucle depuis les quais de Londres voila, la com visuelle va sortir prochainement mais tu peux déjà inscrire l’évènement dans ton agenda et en parler autour de toi. C’est une première et on s’y prend quelques semaines avant mais on a eu très envie donc on se lance :) Rejoignez nous !! :)

entrée libre, sans pass

Village solidaire et carnaval revendi’festif qui va égayer les rues de Verdun

Verdun quai de Londres verdun quai de lONDRES Verdun Meuse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T17:00:00