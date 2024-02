CARNAVAL RÉCRÉ’ACTIONS Nissan-lez-Enserune, samedi 2 mars 2024.

CARNAVAL RÉCRÉ’ACTIONS Nissan-lez-Enserune Hérault

L’association Récré’Actions à Nissan-Lez-Ensérune vous attend à la Salle Michel Galabru pour un week-end carnavalesque. Au programme, de nombreuses animations pour petits et grands, des activités manuelles, des jeux et le loto des enfants. Ne manquez pas cet événement festif et coloré ! Entrée libre.

Programme du Carnaval :

– Samedi 2 mars, à partir de 14h30 Animations

Activités manuelles, stand de maquillage, boom party, jeux, château gonflable, pinata, goûter offert.

– Dimanche 3 mars, à partir de 14h30 Loto des enfants

15 parties, de nombreux lots et surprises ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 14:30:00

fin : 2024-03-03

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie

