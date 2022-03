Carnaval “re” Voyageons dans l’histoire Châteauneuf-sur-Loire, 20 mars 2022, Châteauneuf-sur-Loire.

Carnaval “re” Voyageons dans l’histoire Châteauneuf-sur-Loire

2022-03-20 15:00:00 – 2022-03-27

Châteauneuf-sur-Loire Loiret Châteauneuf-sur-Loire

Le Loiret est définitivement une terre de carnaval, et Châteauneuf-sur-Loire ne manque pas à la tradition… Au son des bandas et des musiques locales, suivez le passage de Miss Carnaval et ses dauphines, rejoignez le cortège pour un moment de bonne humeur, une bataille de confettis géante et l’embrasement du bonhomme carnaval en bord de Loire le 2ème dimanche de défilé.

carnaval45@laposte.net +33 6 79 55 13 48 http://www.carnaval45.fr/

Châteauneuf-sur-Loire

