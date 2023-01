Carnaval pyrénéen Lourdes Lourdes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Hautes-Pyrénées Carnaval pyrénéen au Château Fort de Lourdes le mercredi 22 février 2023 de 14 h à 17 h ! Au programme : – Parcours-Jeux – Conte et Musique Tous les enfants de 4 à 12 ans sont invités à se déguiser. Tarifs : Adulte : 7,50 € ;

Jeune (6-17 ans) : 3,50 € ;

Bon Plan Famille (2 adultes + 1 jeune) : 16 € ;

Gratuit pour les enfants – de 6 ans ;

Gratuit pour les abonnés. Réservation obligatoire par téléphone au 05 62 42 37 37 +33 5 62 42 37 37 http://www.chateaufort-lourdes.fr/ Château fort 25 rue du Fort Lourdes

