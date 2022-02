Carnaval pyrénéen Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lourdes

Carnaval pyrénéen Lourdes, 2 mars 2022, Lourdes.
Château fort 25 rue du Fort Lourdes

2022-03-02 14:00:00 – 2022-03-02 Château fort 25 rue du Fort

Lourdes Hautes-Pyrénées Le Château Fort de Lourdes, cette année encore, célèbre le carnaval le mercredi 2 mars 2022. Tous les enfants sont invités à se déguiser. Une après-midi festive, programme à venir prochainement. Entrée gratuite pour les abonnés. Le billet d’entrée au château donne accès à l’animation. Fêtez le carnaval au Château Fort de Lourdes mercredi 2 mars 2022 ! +33 5 62 42 37 37 http://www.chateaufort-lourdes.fr/ Le Château Fort de Lourdes, cette année encore, célèbre le carnaval le mercredi 2 mars 2022. Tous les enfants sont invités à se déguiser. Une après-midi festive, programme à venir prochainement. Entrée gratuite pour les abonnés. Le billet d’entrée au château donne accès à l’animation. Château fort 25 rue du Fort Lourdes

Château fort 25 rue du Fort
Lourdes
Hautes-Pyrénées

