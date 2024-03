CARNAVAL Puimisson, samedi 27 avril 2024.

CARNAVAL Puimisson Hérault

Carnaval de Puimisson organisé par l’APE avec la participation du Comité des Fêtes. Défilé de Mr Carnaval suivi des Minettes de Roujan à partir de 15h place Guillaume Durand. Concours de déguisements adultes et enfants, ventes de crêpes, buvette et apéritifs festif avec le Comité des Fêtes.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 15:00:00

fin : 2024-04-27

Place Guillaume Durand

Puimisson 34480 Hérault Occitanie

