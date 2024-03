Carnaval Pourleth Guémené-sur-Scorff, dimanche 19 mai 2024.

En 1925, des Guémenois organisèrent un carnaval pour la Mi-Carême. Malgré quelques années d’interruption, des changements d’appellation et de date, la tradition a perduré. Désormais, à Guémené-sur-Scorff, tous les deux ans, le carnaval pourleth réuni chars humoristiques et chars fleuris qui font l’admiration de tous tant leur réalisation requiert de patience et de minutie ! Belles rencontres et convivialité garanties !

Prochaine édition en 2024 ! .

Début : 2024-05-19

fin : 2024-05-19

Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne carnavalpourleth@gmail.com

