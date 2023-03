Carnaval Place Jean Rameau, 11 mars 2023, Saint-Martin-de-Seignanx .

Carnaval

Avenue de Barrère Place Jean Rameau Saint-Martin-de-Seignanx Landes

2023-03-11 – 2023-03-11

Place Jean Rameau Avenue de Barrère

Saint-Martin-de-Seignanx

Landes

Carnaval organisé par le comité des fêtes « Saint-Martin en fêtes ».

10h arrivée du char du Comité thématique « les coupes du monde » sur la place et départ pour le traditionnel défilé avec les pitchouns sur le char.

10h-12h : début des animations : Arti cirk jeux et parcours/ Le clown Bigoudi animera la place .

11h atelier maquillage par le Comité,

11h45 : jugement de Sent Pançard place Jean Rameau.

15h : Boom des enfants par la FCPE

Place Jean Rameau Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx

