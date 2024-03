Carnaval Place Jaques PIC Cintegabelle, vendredi 15 mars 2024.

Carnaval Carnaval, la fête de la folie, de la joie 15 – 17 mars Place Jaques PIC

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T14:00:00+01:00 – 2024-03-15T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-17T12:30:00+01:00 – 2024-03-17T17:30:00+01:00

Adiussiatz !

Cette année, le Carnaval, la fête de la folie, de la joie et du grand retournement arrive du 15 au 17 mars !

Enfants et adultes, tous déguisés, accueillons le printemps avec toutes nos couleurs ; jouons avec toutes les apparences et toutes les invraisemblances… Il y aura des confettis, du karaoké, des jeux Òclympiques, de la mangeaille et des danses, des maladresses, des Grâces et des surprises…

‌‌Pour l’instant, s’il vous plait, retenez les dates :

Vendredi 15 : carnaval des écoles et du collège

Samedi 16 : soirée Karaokarnaval au bar Le Gabelois

Dimanche 17 : Prise de la ville, repas partagé, défilé (avec bal et surprises), crémation du bonhomme et goûter !

Place Jaques PIC 31550 CINTEGABELLE Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie

Caminoc