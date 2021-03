Carnaval Place du 14 Juillet,Bègles, 13 mars 2021-13 mars 2021, Bègles.

### « Sans parade, mais tous déguisés ! »

Samedi 13 mars, nous invitons les Béglais et autres visiteurs, à se pavaner dans Bègles tout en becs et plumes, en solo ou en famille, et à voler à la découverte de notre ville déguisée par les artistes de l’atelier 1000m² et le Musée de la Création Franche !

Ainsi, tous les habitants de la ville sont invités à se déguiser et à porter leur plus beau masque de carnaval pour l’occasion. Le public devra se parer le temps d’une journée d’un masque en forme de bec et revêtir ses plus belles plumes.

Pour marquer cette journée, nous invitons le public à diffuser ces photos du Carnaval Béglais sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook à l’aide du hashtag **#carnavalBègles**).

### UN CONCOURS PHOTO AMATEUR : DRÔLES D’OISEAUX

Sur [[https://carnaval.mairie-begles.fr](https://carnaval.mairie-begles.fr)](https://carnaval.mairie-begles.fr): ce site dédié sera mis en place afin de déposer les photos pour ceux qui souhaiteraient participer au concours photo « Drôles d’oiseaux ».

Du 13 au 16 mars (minuit), le public pourra déposer sa photo pour participer au concours, une sélection de 10 photos sera faite afin que le public puisse voter pour l’ultime gagnant du prix Public.

Un autre jury composé des Elus et de membres du Conseil Municipal des Jeunes se réunira afin de choisir les 10 meilleures photos du jury.

Ces onze photos gagnantes feront l’objet d’une exposition sur les grilles de la mairie, au cours de l’année.

A gagner, une nuit dans le refuge péri-urbain Bordeaux Métropole Les GUETTEURS pour le premier prix du jury.

Les lots suivants sont issus du catalogue de la Ligue de Protection des Oiseaux, sur la thématique des oiseaux et offerts à tous les participants du concours, selon le règlement du concours.

### UN PARCOURS CULTUREL ET ARTISTIQUE :

Samedi 13 mars, pavanez-vous dans Bègles tout en becs et plumes, en solo ou en famille, et volez à la découverte de votre ville décorée par les artistes de l’atelier 1000m² et le Musée de la Création Franche !

La Bibliothèque mettra à disposition du public des ouvrages sur la thématique des oiseaux et des masques. Ils pourront être empruntés à partir du 17 Février.

Le Musée de la Création Franche sera également de la fête et proposera une exposition d’art brut hors les murs à partir du 5 mars autour de la thématique des becs et des oiseaux.

Ces œuvres seront à découvrir à la Maison Municipale de la Musique, en Mairie, au Centre Social et Culturel l’Estey, à la Bibliothèque, au BIJ et à ChapitÔ.

Enfin, nous préparons dans les rues de la Ville une surprise « graphique » avec l’intervention collective d’artistes installés au sein des ateliers 1000m2 à Bègles, qui viendra customiser la ville.

La surprise sera dévoilée le 13 mars au matin et restera en place plusieurs semaines dans la Ville !

A l’aide d’une carte interactive disponible sur [[https://carnaval.mairie-begles.fr/](https://carnaval.mairie-begles.fr/)](https://carnaval.mairie-begles.fr/), il sera possible aux Béglais et visiteurs de parcourir la ville et découvrir ces expositions :

« Baillez aux corneilles, poussez des cris d’orfraie ou piaillez de joie face à ces « perturbations visuelles » loufoques et cocasses. »

Gratuit

