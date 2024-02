Carnaval Party w/ Bazalt @ Café Oz Denfert Café Oz Denfert Paris, samedi 17 février 2024.

Le samedi 17 février 2024

de 22h30 à 05h00

.Public adultes. payant Entrée gratuite avant 21h, puis avec une conso : 15 EUR

Le Café Oz Denfert se transforme en Carnaval !!

On retrouve les couleurs du Brésil et on reveille le rythme de la samba

Plumes, paillettes, frous frous, danses effrénées et bonne humeur ! Tout est là pour passer une soirée de folie !

Mix by Bazalt à 22h30

Photographe / borne photo

⚜️ Relooking du staff / déco / goodies

La Caipi et les virgin cocktails sont en Happy Hour jusqu’à minuit

Entrée gratuite avant 21h, puis 15€ avec une conso

ℹ Infos & résas : denfert@cafe-oz.com

L’accès à l’établissement est réservé aux personnes majeures – une pièce d’identité peut vous être demandée. Votre tenue et votre attitudes doivent être soignées à toute heure.

Café Oz Denfert 3 Place Denfert-Rochereau 75014 Paris

Contact : https://cafe-oz.com/soirees/cafe-oz-denfert-carnaval-party-w-bazalt/ https://www.facebook.com/events/2551072565094227 https://www.facebook.com/events/2551072565094227

Webymart Carnaval Party w/ Bazalt @ Café Oz Denfert