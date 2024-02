Carnaval Party Dorlisheim, samedi 17 février 2024.

Carnaval Party Dorlisheim Bas-Rhin

Sortez vos plus beaux déguisements et vos masques les plus mystérieu, rejoignez-nous pour une carnaval Party.

La piste de danse s’animera au rythme des musiques de DJ Manu jusqu’au bout de la nuit.

Sortez vos plus beaux déguisements et vos masques les plus mystérieu, rejoignez-nous pour une carnaval Party.

La piste de danse s’animera au rythme des musiques de DJ Manu jusqu’au bout de la nuit.

La Guinguette vous ouvre ses portes pour une soirée sous le signe de la fête, de la danse et de la bonne humeur EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-18 03:00:00

lieu-dit du Burweg

Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est Guinguettedorlisheim@gmail.com

L’événement Carnaval Party Dorlisheim a été mis à jour le 2024-02-01 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig