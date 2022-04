Carnaval : parade nocturne Ploërmel Ploërmel Catégories d’évènement: Morbihan

Ploërmel Morbihan Ploërmel A la nuit tombée, chars éclairés, fanfares, groupes et reines de beauté se donnent rendez-vous pour défiler dans les rues de Ploërmel, sur un parcours revu cette année en raison des travaux.

Une animation musicale sera proposée avant et après le feu d’artifice qui sera tiré aux alentours de 0h30.

