Carnaval Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Pyrénées-Atlantiques

Carnaval Orthez, 5 mars 2022, Orthez. Carnaval Orthez

2022-03-05 – 2022-03-05

Orthez Pyrénées-Atlantiques EUR 0 Rassemblement animé par la Tuna des Musicales.

15h : Départ de la mascarade, défilé dans les rues de la ville puis jugement de Sent Pençard rythmé par les musiciens de la Batucada et de la Carnatrad des Musicales aux côtés de la banda Lous Gaouyous. Rassemblement animé par la Tuna des Musicales.

15h : Départ de la mascarade, défilé dans les rues de la ville puis jugement de Sent Pençard rythmé par les musiciens de la Batucada et de la Carnatrad des Musicales aux côtés de la banda Lous Gaouyous. +33 5 59 69 76 83 Rassemblement animé par la Tuna des Musicales.

15h : Départ de la mascarade, défilé dans les rues de la ville puis jugement de Sent Pençard rythmé par les musiciens de la Batucada et de la Carnatrad des Musicales aux côtés de la banda Lous Gaouyous. Pays des Gaves

Orthez

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Orthez, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Orthez Adresse Ville Orthez lieuville Orthez Departement Pyrénées-Atlantiques

Orthez Orthez Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orthez/

Carnaval Orthez 2022-03-05 was last modified: by Carnaval Orthez Orthez 5 mars 2022 Orthez Pyrénées-Atlantiques

Orthez Pyrénées-Atlantiques