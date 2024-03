Carnaval Place de la Liberté Orgon, samedi 16 mars 2024.

Carnaval Place de la Liberté Orgon Bouches-du-Rhône

Carnaval d’Orgon organisé par la Commission Municipal des Fête.Familles

Sortez vos plus beaux costumes et venez défiler dans les rues d’Orgon !



C’est le carnaval dans les rues du village organisé par la Commission Municipale des Fêtes.

14h30 Défilé dans les rues du village. Départ de la place de la Liberté. Jeux, pêche aux canards, châteaux gonflables et animations place de la Liberté.

17h00 Embrasement du Caramentran.



Buvette et restauration proposées par l’association GPE Orgon.

Chaque enfant est sous la responsabilité de l’adulte qui l’accompagne. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-16

Place de la Liberté Centre du village

Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

