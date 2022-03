Carnaval Orgon, 2 avril 2022, Orgon.

Carnaval Place de la Liberté Centre du village Orgon

2022-04-02 – 2022-04-02 Place de la Liberté Centre du village

Orgon Bouches-du-Rhône Orgon

Sortez vos plus beaux costumes et venez défiler dans les rues d’Orgon !



14h30 : Défilé dans les rues du village.

15h30 : Jeux et animations Place de la Liberté.

17h30 : Embrasement du Caramentran Place de la Liberté.



Repli à l’Espace Renaissance en cas d’intempéries.

Carnaval d’Orgon organisé par la Commission Municipal des Fête.

+33 4 90 73 00 01

Place de la Liberté Centre du village Orgon

