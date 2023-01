Carnaval organisé par Vath d’Aspa Accous Accous Accous Catégories d’Évènement: Accous

Carnaval organisé par Vath d'Aspa Salle des fêtes Accous Pyrénées-Atlantiques

2023-02-11 15:30:00 – 2023-02-11

2023-02-11 15:30:00 – 2023-02-11 Accous

EUR 0 0 L'association Vath d'Aspa vous donne rendez-vous pour célébrer Carnaval !

Rdv à partir de 15h30 défilé costumé !

20h Bal traditionnel costumé animé par le groupe landais « TRAD A L'AIL » et des musiciens locaux.

Rdv à partir de 15h30 défilé costumé !

Association Vath d'Aspa

