Haute-Vienne le bourg Oradour-Saint-Genest Haute-Vienne Oradour-Saint-Genest A partir de 15h au départ de l’éco point, arrivée à l’étang. Beignets et collations proposés à la salle des fêtes. Gratuit. Comité des fêtes : comitedesfetesoradourstgenest@gmail.com défilé dans les rues. Thème: les instruments de musique. Venez tous déguisés sur ce thème. le bourg Oradour-Saint-Genest Oradour-Saint-Genest

