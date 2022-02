Carnaval on ice Decize Decize Catégories d’évènement: Decize

Nièvre

Carnaval on ice Decize, 26 février 2022, Decize. Carnaval on ice Patinoire La Jonction Decize

2022-02-26 14:00:00 – 2022-02-26 18:30:00 Patinoire La Jonction

Decize Nièvre La Patinoire du Port de Decize vous prépare son carnaval !

Réservez votre après-midi et venez vous amuser déguisés ou non. Nombreux lots à gagner et bonne ambiance garantie ! Crêpes, gaufres et boissons sur place. Pass sanitaire obligatoire et gants obligatoires pour patiner. port-decize@ccsn.fr +33 3 73 15 00 00 https://www.port-decize.fr/ La Patinoire du Port de Decize vous prépare son carnaval !

Réservez votre après-midi et venez vous amuser déguisés ou non. Nombreux lots à gagner et bonne ambiance garantie ! Crêpes, gaufres et boissons sur place. Pass sanitaire obligatoire et gants obligatoires pour patiner. Patinoire La Jonction Decize

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Decize, Nièvre Autres Lieu Decize Adresse Patinoire La Jonction Ville Decize lieuville Patinoire La Jonction Decize Departement Nièvre

Decize Decize Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/decize/

Carnaval on ice Decize 2022-02-26 was last modified: by Carnaval on ice Decize Decize 26 février 2022 Decize nièvre

Decize Nièvre