La fête du monde à l’envers !

Le carnaval occitan, organisé par l’association Inter’Cal portée par les parents d’élèves des Calandretas de la ville, est de retour ce samedi 18 mars à Montpellier.

Rendez-vous à 14h30 sur les marches du Corum pour une présentation des totems suivie d’une déambulation en ville qui verra s’opposer pollueurs, cagas-planètas et défenseurs de l’environnement, ecologistas jusqu’au jugement et à la crémation du Caramentran sur la Place Royale du Peyrou.

Synopsis : Les totems adoubés au Carnaval dernier sont de retour. Ils nous protègent l’année durant et méritent d’être à nouveau présentés à la population. Admirez leur prestance !

MAIS, quels sont ces cris ? Des bandes s’affrontent, se cherchent et se répondent… Des bandes rivales s’opposent, le monde tremble….

L’homme insouciant et égoïste consomme à outrance et jette sans compter. Les sols et les océans suffoquent, les poissons se noient dans l’océan plastique…

Pollueurs et écolos s’affrontent lors de cette déambulation avec pour chaque bande l’envie de défendre ses convictions profondes : continuer à profiter des richesses du monde avec insouciance ou sauver la planète et l’avenir de l’humanité…

Programme et itinéraire :

Départ des marches du Corum à 14h30

Propulsés par la fanfare des Grail’oli, les totems font leur retour en ville, présentation des totems et remise des clés de la ville au kiosque Bosc

Déambulation vers la place de la Comédie – rue de la loge – rue Foch – Place Royale du Peyrou pour le Jugement et la crémation du Caramentran (un géant pollueur des mers)

+33 6 14 60 04 05

