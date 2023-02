Carnaval Nogent-sur-Vernisson Nogent-sur-Vernisson Catégories d’Évènement: Loiret

Nogent-sur-Vernisson

Carnaval, 12 mars 2023, Nogent-sur-Vernisson

2023-03-12 15:00:00

Loiret Nogent-sur-Vernisson Rendez-vous à 15h place de la République pour le grand retour du défilé du carnaval, avec un superbe char, de la musique et des confettis bien sûr ! Direction le gymnase pour faire la fête et manger des sucreries. Carnaval apenogent@yahoo.fr APE Nogent

