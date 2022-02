Carnaval nocturne Mareuil en Périgord, 25 mars 2022, Mareuil en Périgord.

Carnaval nocturne Mareuil en Périgord

2022-03-25 17:00:00 – 2022-03-25 20:00:00

Mareuil en Périgord Dordogne Mareuil en Périgord

Les élèves des écoles de Mareuil et Beaussac et les bandes carnavalesques accompagneront Nini la Truie et Pétassou dans les rues de Mareuil jusqu’à la place du marché où sera brûlé l’arbre à escobilhas des habitants du Mareuillais et où un superbe mapping sera dévoilé sur les façades de Mareuil.

Carnaval es arribat ! 2022

+33 5 53 35 19 81

mairie de Brantôme

Mareuil en Périgord

dernière mise à jour : 2022-01-19 par Val de Dronne